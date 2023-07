Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) 83-Jährige bei Unfall in der Fußgängerzone verletzt(05.07.2023)

Schramberg (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat eine Fußgängerin bei einem Unfall auf der Hauptstraße am Mittwochnachmittag. Gegen 15.30 Uhr fuhr ein 14-jähriger Radfahrer wohl mit hoher Geschwindigkeit in der Fußgängerzone vom Eiskaffee "Venezia" herkommend in Richtung Rathaus. Hierbei prallte der Junge mit einer 83 Jahre alten Fußgängerin zusammen, die in die gleiche Richtung lief. Die ältere Frau verletzte sich bei der Kollision leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Bremsen am Kinderfahrrad nicht vorschriftsmäßig waren.

