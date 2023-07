Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen/ Lkr. Tuttlingen) Bootstrailer beschädigt - Polizei sucht Zeugen (05.07.2023)

Geisingen (ots)

Mehrere hundert Euro Sachschaden hat ein Unbekannter am Mittwoch, im Zeitraum von 12 Uhr bis 19 Uhr, an einem Bootstrailer der Marke "Tandemachser" angerichtet. Dieser war auf der Bundesstraße 311 auf dem dortigen "Park & Ride" Parkplatz der Autobahnanschlussstelle Geisingen abgestellt. Nach vorliegender Spurenlage zerstach der Unbekannte zwei Reifen des Anhängers. An einem weiteren ließ der Täter die Luft ab. Zeugenhinweise zu der begangenen Sachbeschädigung erbittet die Polizei in Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461 941-0.

