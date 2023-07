POL-KN: (Tuttlingen) E-Scooter aus Garage geklaut- Hinweise erbeten (05.07.2023)

Fridingen an der Donau (ots) - Am späten Donnerstagnachmittag, 29.06.2023, ist ein junger Mann Opfer von Trickbetrügern geworden. Ein 20-Jähriger war mit einem Auto auf der Kreisstraße 5940 von Bergsteig herkommend in Richtung Buchheim unterwegs. Nach den ersten Kurven im Wald hielt ihn ein unbekannter Mann, ...

