Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfall beim Fahrstreifenwechsel - rund 30.000 Euro Schaden (05.07.2023)

Tuttlingen (ots)

Bei einem Unfall beim Fahrstreifenwechsel auf der Möhringer Straße ist am Mittwochvormittag Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro entstanden. Ein 47-Jähriger fuhr mit einem VW Golf auf der Möhringer Straße in Richtung Innenstadt. Als der Mann von der rechten auf die linke Fahrspur wechselte, touchierte der Golf einen bereits auf der linken Spur fahrenden BMW 740 LD XDrive eines 38-Jährigen. An dem VW, der nicht mehr fahrbereit war entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Den Schaden am BMW schätzte die Polizei auf rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell