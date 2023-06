Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn

Halstenbek

Barmstedt - Fahrten unter Alkoholeinfluss gestoppt

Bad Segeberg (ots)

Einsatzkräfte der Polizei haben am gestrigen Mittwoch, den 28.06.2023, drei Fahrten unter dem Einfluss von Alkohol im Kreis Pinneberg beendet.

Quickborn - Kurz nach 14 Uhr meldete ein Tankstellenkunde den Verdacht der Trunkenheit auf einen weiteren Kunden, der mit seinem Skoda nach Verlassen der Tankstelle ein Quickborner Schnellrestaurant aufsuchte.

Eine Streife der Polizeistation Quickborn stellte bei einem Atemalkoholtest einen Wert von über 1,8 Promille fest und ordnete bei dem 59-jährigen Quickborner die Entnahme einer Blutprobe an.

Zudem stellten die Beamtinnen und der Beamte den Fahrzeugschlüssel sicher.

Halstenbek - Am Abend bemerkte ein Verkehrsteilnehmer die Fahrweise eines Transporters in Schenefeld, alarmierte die Polizei und gab laufend den Standort des Fahrzeugs durch, das kurz darauf im Luruper Weg in Halstenbek durch ein Einsatzfahrzeug gestoppt wurde.

Neben Atemalkoholgeruch bemerkten die kontrollierenden Beamten auch eine leere Bierflasche und mehrere leere "Flachmänner" im Fahrzeug.

Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab 3 Promille. Ein Arzt entnahm daraufhin die Blutprobe. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Itzehoe nahmen die Beamten eine Sicherheitsleistung über 300 Euro, da der 53-Jähirge keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat.

Barmstedt - In der Großen Gärtnerstraße stürzte um 20:30 Uhr ein 51-jähriger Radfahrer, der in Richtung Brunnenstraße auf dem Gehweg unterwegs war. Der Barmstedter stieß zunächst gegen eine Hauswand und stürzte anschließend seitlich gegen einen ihn passierenden BMW.

Hierbei verletzte sich der Barmstedter leicht, entfernte sich allerdings, nachdem er mitbekommen hatte, dass die Polizei alarmiert worden war.

Jedoch hatte er im Vorwege seinen Ausweis herausgeholt.

Bei der anschließenden Überprüfung des 51-Jährigen an seiner Wohnung ergab ein Atemalkoholtest 1,7 Promille. Ein Urintest auf der Wache schlug zudem positiv auf THC an.

Auch hier ordneten die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe an, die durch einen Arzt entnommen wurde.

Den Fahrern drohen Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell