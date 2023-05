FW-F: Ergänzung zur Meldung Drei Verletzte bei Wohnungsbrand in Griesheim

Frankfurt am Main (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (22.05.2023), kam es zu einem ausgedehnten Wohnungsbrand im Frankfurter Stadtteil Griesheim. Drei Personen wurden bei dem Feuer verletzt. Mehrere Notrufe erreichten gegen 23:25 Uhr die Zentrale Leitstelle der Feuerwehr Frankfurt. Die Anrufer meldeten, dass es in einem Wohnhaus in der Wilhelmshavener Straße brennt. Nur wenige Minuten nach der Alarmierung waren ...

mehr