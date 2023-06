BPOLI-OG: Bundespolizisten angegriffen

Kehl (ots) - Die Beamten der Bundespolizei Offenburg haben gestern Morgen in Kehl einen gesuchten Straftäter verhaftet. Bei der Kontrolle eines 37-jährigen kongolesischen Staatsangehörigen, an der Haltestelle der Tramlinie D, stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr besteht. Zudem wurde bei ihm eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden, welches sichergestellt wurde. Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von ...

mehr