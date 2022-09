Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Radfahrer leicht verletzt

Isselburg (ots)

Unfallzeit: 27.09.2022, 06:30 Uhr;

Unfallort: Isselburg, Am Fenn / Stromberg

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Dienstag in Isselburg erlitten. Der 50-Jährige hatte gegen 06:30 Uhr den Radweg an der Straße Am Fenn aus Richtung Anholt kommend in Richtung Isselburg befahren. An der Einmündung Stromberg überquerte der Isselburger die Straße und blieb auf der Verkehrsinsel auf der gegenüberliegenden Seite stehen: Nach Angaben des Radfahrers habe sich auf der Straße Am Fenn ein dunkler Pkw genähert, der den Blinker zum Abbiegen in die Straße Stromberg eingeschaltet gehabt habe. Die Verkehrsinsel trennt an dieser Stelle die Rechtsabbiegerspur von der Straße Am Fenn kommend von der geradeaus in Richtung Anholt führenden Spur. Der Wagen sei jedoch weiter geradeaus gefahren und habe das Hinterrad seines Rades gestreift, wodurch der stürzte. Der Autofahrer habe sich entfernt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell