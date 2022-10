Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Alkoholisierter Mann erst hilflos, dann aggressiv

Warendorf (ots)

Am Samstag, 22.10.2022 sahen Polizisten während ihrer Streifenfahrt gegen 3.00 Uhr einen Mann unter der Bahnunterführung auf der Warendorfer Straße in Oelde liegen. Der Oelder reagierte zunächst nur schwer auf die Weckbemühungen der Einsatzkräfte, kam dann aber zu sich. Die Beamten forderten Rettungskräfte an, um den 31-Jährigen untersuchen zu lassen. Das passte dem alkoholisierten Mann nicht und er verhielt sich zunehmend aggressiv. Die Polizisten mussten den 31-Jährigen stützen, was ihm auch nicht gefiel und er begann Widerstand zu leisten. Daraufhin nahmen die Einsatzkräfte den Oelder unter weiterem Widerstand zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam. Das konnte er Stunden später nach Ausnüchterung verlassen. Während der Fahrt zur Polizeiwache war der 31-Jährige weiterhin aggressiv und beleidigte die Polizisten.

