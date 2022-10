Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen/Warendorf. Erst gestohlen, dann betrunken Auto gefahren

Warendorf (ots)

Ein kurioses Erlebnis hatten eine Hofbesitzerin und ein Mieter am Samstag, 22.10.2022, 13.45 Uhr in Westkirchen, Holtrup. Der 28-Jährige stellte bei seinem Eintreffen auf dem Hof einen Mann fest, der offensichtlich Gegenstände aus dem Garten der Hofbesitzerin in sein Auto geladen hatte. Als der Ennigeraner den Unbekannten aufforderte, den Pkw zu öffnen, weigerte dieser sich. Auch gegenüber der 38-jährigen Hofbesitzerin war der Mann nicht kooperativ. Stattdessen setzte er sich in eine Scheune und trank Alkohol. Anschließend fuhr der Tatverdächtige mit seinem Auto in Richtung Warendorf. Dort entdeckten Polizisten den Freckenhorster während der Fahndung im Stadtgebiet, hielten ihn an und kontrollierten den 53-Jährigen. Im Pkw fanden sie mehrere gestohlenen Gegenstände vom Hof der Westkirchenerin, die die Beamten sicherstellten. Des Weiteren ließen sie dem 53-Jährigen wegen seines positiven Atemalkoholtests eine Blutprobe entnehmen.

