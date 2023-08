Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

FD

Unfallflucht - Warnbaken beschädigt

Großenlüder. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr, zwischen Montag (14.08.) und Dienstag (15.08.), die B 254 aus Richtung Großenlüder kommend in Fahrtrichtung Landenhausen. In Höhe des Ortsteils Müs überfuhr dieser aus bislang nicht bekannten Gründen zwei Warnbaken einer Baustelle. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, welcher derzeitigen Erkenntnissen nach mit einem Ford Kuga unterwegs war, unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro zu kümmern. Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Grüner Toyota beschädigt

Fulda. Am Dienstag (15.08.) befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer, gegen 10 Uhr, den Horaser Weg aus Richtung Weimarer Straße kommend in Fahrtrichtung Schlitzer Straße. Hierbei touchierte er derzeitigen Erkenntnissen nach einen in Höhe der Hausnummer 54 am Fahrbahnrand ordnungsgemäß zum Parken abgestellten grünen Toyota. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, welcher vermutlich mit einem schwarzen VW unterwegs war, unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro zu kümmern. Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfallflucht

Bebra. Am Dienstag (15.08.) parkte ein Rotenburger seinen schwarzen Volvo von 6 Uhr bis 16.30 Uhr ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in der Lüdersdorfer Straße in Breitenbach. Derzeitigen Erkenntnissen nach beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer das Fahrzeug, sodass am vorderen Kotflügel der Beifahrerseite ein Sachschaden von rund 2.500 Euro entstand. Anschließend entfernte der Unfallverursacher sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Auto überschlagen - Fahrer leicht verletzt

Heringen. Am Dienstag (15.08.), gegen 8:50 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Heringen die L3172 aus Richtung Lengers kommend in Richtung Heringen. Im Bereich einer leichten Rechtskurve kam er aus noch unklarer Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte eine dortige Böschung und einen Baum. Dadurch wurde er nach links über die Fahrbahn geschleudert. In der Folge überschlug der Pkw sich und kam am linken Fahrbahnrand bei der dortigen Leitplanke auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer wurde leicht verletzt und mit Rettungswagen in ein Klinikum verbracht. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von etwa 10.050 Euro.

Unfallflucht

Ludwigsau. Am Dienstag (15.08.), gegen 12:20 Uhr, parkte eine 39-jährige Pkw-Fahrerin aus Ludwigsau ihren schwarzen VW Passat ordnungsgemäß auf dem rechten von insgesamt zwei Parkplätzen in der Straße "Fuldablick". Als sie fünf Minuten später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der Stoßstange hinten links fest. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte den Unfall verursacht und anschließend unerlaubt die Unfallörtlichkeit verlassen, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Von Fahrbahn abgekommen

Herbstein. Am Montag (14.08.), gegen 16 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW Golf die Landesstraße von Rixfeld nach Schadges. Unmittelbar nach dem Ortsausgang von Rixfeld verlor er aus noch unklarer Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf die Bankette und kam nach circa 100 Metern auf einer Wiese zum Stillstand. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrer leicht. Es entstand außerdem Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell