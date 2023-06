Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Radfahrer attackiert Bundespolizisten - Bei Festnahme werden diese fündig

Gelsenkirchen (ots)

Gestern Nachmittag (13. Juni) griff ein Fahrradfahrer im Gelsenkirchener Hauptbahnhof Bundespolizisten an. Der anschließenden Flucht setzten Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) ein Ende.

Gegen 16 Uhr bestreiften die Einsatzkräfte den Hauptbahnhof in Gelsenkirchen. Dort fiel ihnen ein Mann auf, der verbotswidrig im Bahnhofsgebäude mit seinem Fahrrad fuhr und damit Reisende gefährdete. Die Polizisten hielten den 41-Jähirgen an und kontrollierten ihn. Plötzlich stieß der Gelsenkirchener sein Rad den Beamten entgegen und flüchtete in Richtung der Peterstraße.

Mitarbeiter der Stadt Gelsenkirchen bekamen den Vorfall mit und konnten beobachten, wie der Angreifer etwas in ein Gebüsch warf. Weitere Mitarbeiter des KOD, die sich in der Nähe befanden, konnten ihn bis zum Eintreffen der Polizisten festhalten. Diese nahmen den deutschen Staatsbürger anschließend fest.

In dem besagten Gebüsch fanden die Einsatzkräfte den mutmaßlichen Grund für die Flucht des Beschuldigten. Sie stellten dort eine geringe Menge Kokain sicher.

Auf der Wache fertigten die Beamten von dem Radfahrer dann Fingerabdrücke und Fotos an. Anschließend sicherten sie die Videoaufzeichnungen aus dem Bahnhofsgebäude.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

