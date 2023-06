Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Hauptbahnhof Bielefeld

Bielefeld (ots)

Am Montagmorgen (12. Juni) haben Beamte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Bielefeld einen 48-jährigen Mann verhaftet. Die Staatsanwaltschaft Wuppertal suchte ihn bereits seit Mai 2019 per Haftbefehl. Das Amtsgericht Wuppertal hatte den Mann 2018 wegen Diebstahl zu einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu je 12,50 Euro verurteilt. Die Zahlung der Geldstrafe wurde ignoriert, weshalb die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl erließ. Da der armenische Staatsangehörige die Geldstrafe auch nach seiner Verhaftung nicht bezahlen konnte, lieferten ihn die Bundespolizisten zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 100 Tagen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell