Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Im Zug eingeschlafen und beklaut - Bundespolizei schnappt Tätergruppe

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Gestern Morgen stellte die Bundespolizei eine Diebesbande am Kölner Hauptbahnhof, die einem Schlafendem im Zug den Rucksack entwendet hatte. Durch die genaue und schnelle Videoauswertung, stellten die Beamtinnen und Beamten nicht nur die Täter, sondern konnten dem Geschädigten sogar den Rucksack samt Inhalt im Wert von ca. 600 Euro zurückgeben.

Am 12.06.2023 gegen 04:30 Uhr wendete sich ein 21-jähriger Kölner an die Bundespolizei. Er sei im ICE 840 von Düsseldorf nach Köln eingeschlafen. Als ihn ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG in Köln Hauptbahnhof weckte, stellte er fest, dass sein Rucksack, der neben ihm auf der Bank gestanden hatte, nicht mehr da war.

Die Polizeibeamtinnen und -beamten werteten die Videoaufzeichnungen aus. Dort war zu sehen, wie ein Mann (21) den ICE mit dem Rucksack des Geschädigten verließ. Zu ihm gehörten nach ersten Erkenntnissen drei weitere Täter (19, 22, 25) die sich immer wieder sichernd umschauten. Kurz darauf durchsuchten sie den Rucksack in einer verdeckten Ecke vorm Hauptbahnhof. Anschließend gingen die drei Algerier und der eine Somalier ohne den Rucksack zurück in den Bahnhof. Eine Streife der Bundespolizei stellte alle vier Täter, die sich nun einem Strafverfahren wegen "besonders schwerem Diebstahl" stellen müssen.

Der Geschädigte staunte nicht schlecht als er nur wenige Zeit später seinen Rucksack samt Inhalt zurückerhielt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell