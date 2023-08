Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fremde Person in Haus erwischt

Vogelsbergkreis (ots)

Fremde Person in Haus erwischt

Mücke. Eine 33-jährige Frau traf am Dienstag (15.08.), gegen 12.20 Uhr, in einem Einfamilienhaus im Müllerweg in Atzenhain auf einen ihr unbekannten und sich unberechtigt im Wohnraum aufhaltenden Mann. Als dieser die Dame wahrnahm, flüchtete er umgehend. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde nichts entwendet und es entstand kein Schaden. Die Hintergründe, warum der Unbekannte sich in dem Haus aufhielt und wie er in die Räume gelangte, sind momentan noch unklar. Er kann als männlich, circa 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß, mit schmaler Statur, dunklen, gegelten Haaren und Tattoos auf Arm und Bauch beschrieben werden. Er soll ein braunes T-Shirt und eine blaue Jeans getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell