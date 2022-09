Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim/Lingenfeld - Schulwegkontrollen

Germersheim/ Lingenfeld (ots)

Am Montagmorgen führten die Bezirksbeamten der Polizeiinspektion Germersheim gleich zwei Schulwegkontrollen durch. An der Eduard-Orth-Schule kam es erfreulicherweise zu keinen Verstößen. In Lingenfeld wurden drei Eltern verwarnt, die ihre Kinder nicht ordnungsgemäß gesichert hatten.

