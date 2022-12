POL-IZ: 221202.5 Itzehoe: Taschendieb schlägt unbemerkt zu

Herzhorn (ots) - Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Donnerstagvormittag in Herzhorn hat ein Dieb mehrere hundert Euro erbeutet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Im Zeitraum von 07.45 Uhr bis 08.35 Uhr drang ein Einbrecher über ein Fenster in ein Haus in der Straße Mittelfeld ein. Er durchsuchte einige Räume und entwendete zwei Smartphones sowie 650 Euro Bargeld. ...

