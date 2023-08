Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Wildeck. Am Mittwoch (16.08.), gegen 15:50 Uhr, ereignete sich auf der Bundesautobahn 4 zwischen den Anschlussstellen Wildeck-Obersuhl und Wildeck-Hönebach ein Verkehrsunfall mit einem Pkw und einem Lkw.

Nach momentanem Kenntnisstand befuhr eine 44-jährige Autofahrerin - gemeinsam mit ihren 51, 14 und 17-jährigen Beifahrerinnen und Beifahrern - den linken Fahrstreifen der zweispurigen Autobahn in westliche Fahrtrichtung. Vor ihr fuhr ein Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen. Aus noch unklarer Ursache stieß die 44-Jährige mit ihrem Fahrzeug gegen das Heck des Lkw.

Bei dem Unfall wurden alle vier Insassen des Pkw leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Abklärung in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Der 27 Jahre alte Fahrzeugführer des Sattelzugs blieb unverletzt.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Auch am Sattelauflieger entstand Schaden. Das Fahrzeuggespann konnte seine Fahrt aber im Anschluss an die Unfallaufnahme - in deren Zusammenhang die Autobahn für rund 20 Minuten vollgesperrt werden musste - wieder fortsetzen. Der Gesamtsachschaden beträgt nach ersten vorläufigen Schätzungen etwa 30.000 Euro.

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

