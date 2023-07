POL-MS: Unfall mit Fahrerflucht - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag (15.07.2023 17:00 Uhr - 16.07.2023 14:00 Uhr) haben bislang unbekannte Täter in der Piusallee an fünf Fahrzeugen Scheiben eingeschlagen und sie nach Wertgegenständen durchsucht. An allen Fahrzeugen gingen die Täter gleichermaßen vor. Sie schlugen die hintere Dreieckscheibe ein, um sich Zugang zum Auto zu verschaffen. Dann durchwühlten sie das Fahrzeuginnere. ...

