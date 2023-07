Polizei Münster

POL-MS: Alkoholisierte Autofahrerin mit Handy in der Hand nimmt Polizei die Vorfahrt

Münster (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (19.07.2023, 01:10 Uhr) haben Polizisten eine 42-jährige Autofahrerin gestoppt, nachdem diese dem Streifenwagen die Vorfahrt an der Kreuzung Voßgasse/Neubrückenstraße genommen hatte. Beim Abbiegevorgang beobachteten die Beamten zudem, dass die Münsteranerin ihr Handy in der rechten Hand benutzte. Bei der nachfolgenden Verkehrskontrolle war ein Alkoholgeruch wahrnehmbar. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,46 Promille. Ihr wurde daraufhin auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Die Beamten stellten den Führerschein sicher. Die 42-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren.

Verfasserin: Marina Scheling

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell