POL-MS: Unfall auf der A 43 - Sperrung bei Dülmen in Richtung Recklinghausen

Münster / Dülmen (ots)

Die Autobahn 43 ist aktuell zwischen den Anschlussstellen Dülmen und Lavesum in Richtung Recklinghausen nach einem Unfall voll gesperrt.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge kam es zunächst bei einem Fahrstreifenwechsel von dem rechten auf den linken Fahrstreifen zu einem Unfall mit Sachschaden. Einige Minuten später fuhr ein weiterer Pkw in die Unfallstelle, wurde von dort nach rechts abgelenkt und prallte in einen vierten Wagen. Zwei Personen aus dem Fahrzeug, welches in die Unfallstelle fuhr, wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht, eine mittels Rettungshubschrauber.

Der Verkehr wird aktuell zurückgeführt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Die Sperrung wird voraussichtlich bis 12 Uhr aufrecht erhalten bleiben.

