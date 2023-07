Polizei Münster

POL-MS: Fahrradfahrerin mit Kopfverletzungen aufgefunden - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am Samstagvormittag (15.07.2023, 10:25 Uhr) ist eine 62-jährige Fahrradfahrerin auf der Görlitzer Straße in Fahrtrichtung Kemperweg schwerstverletzt aufgefunden worden. Ein Postbote sah die Frau auf dem Boden mittig der Fahrbahn und alarmierte die Rettungskräfte. Ihr anthrazitfarbenes Fahrrad der Marke "Pegasus" mit Korb am Lenker lag neben ihr. Ob es sich bei dem Sturz um einen Alleinunfall handelte oder weitere Verkehrsteilnehmer beteiligt waren, ist derzeit Bestandteil der Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zum Hergang geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 bei der Polizei zu melden.

