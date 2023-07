POL-MS: Mit dem Schrecken davongekommen - Falschfahrerin auf der A30

Münster (ots) - Am späten Sonntagabend (16.07.2023, 22:15 Uhr) ist ein unbekannter Mann in eine Erdgeschosswohnung in der Hermannstraße eingedrungen und hat unter einem Vorwand mit einem Komplizen Bargeld entwendet. Der Unbekannte war an eine geöffnete Tür der Erdgeschosswohnung herangetreten und bat den 56-jährigen Bewohner unter einem Vorwand nach einem Glas Wasser. In einem unbeobachteten Moment drang ein ...

