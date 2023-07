Polizei Münster

POL-MS: Aufmerksame Zeugen identifizieren Täter

Münster (ots)

Am späten Dienstagnachmittag (20.6, 17.00 Uhr) ist eine 22-Jährige in einer Buchhandlung an der Salzstraße von einem Mann sexuelle belästigt worden. Im Anschluss flüchtete der Tatverdächtige in unbekannte Richtung. Die Polizei suchte öffentlich nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Keine zwei Wochen später (3.6, 19.18 Uhr) ist eine 21-jährige Münsteranerin in einem Einzelhandelsgeschäft am Hauptbahnhof in Münster von einem Mann sexuell belästig worden. Die Münsteranerin erinnerte sich an die veröffentliche Pressemitteilung der Polizei Münster und fertigte sofort ein Foto des flüchtigen Täters. Mit Hilfe des Personals des Geschäftes konnte der Tatverdächtigte schließlich identifiziert werden. Den 33-jährigen Münsteraner erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

