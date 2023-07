Polizei Münster

POL-MS: Polizei fährt Schwerpunkteinsätze für mehr Sicherheit in Coerde

Münster (ots)

Die Polizei hat in den vergangenen Monaten steigende Einsatzzahlen und vermehrte Straftaten in Coerde festgestellt. Dazu zählt unter anderem auch ein Tumultdelikt am 3. Juni, bei dem drei Polizisten nach einer - eigentlich einfachen - Ruhestörung verletzt wurden. Auch liegen der Polizei mehrere Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern vor, die ein zunehmendes Unsicherheitsgefühl deutlich machen.

Darauf hat die Polizei nun reagiert. An vier Tagen in den letzten zwei Wochen haben Beamte - auch in Zusammenarbeit mit der Stadt Münster - Schwerpunkteinsätze in Coerde durchgeführt. Sie kontrollierten insgesamt 75 Personen, fertigten unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz 12 Strafanzeigen und sprachen 19 Platzverweise aus. Die Einsatzkräfte durchsuchten 16 Personen, stellten neun Gegenstände sicher, fertigten 20 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und erhoben 24 Verwarngelder.

"Die Bilanz der Schwerpunkteinsätze bestätigt uns in unserer Vorgehensweise, frühzeitig aus einer erkannten Steigerung von Straftaten und Einsatzanlässen, aber auch Hinweisen aus der Bevölkerung, Schlüsse zu ziehen und polizeilich einen Schwerpunkt zu setzen", erläutert Sascha Cäzor, stellvertretender Leiter der Direktion Gefahrenabwehr und Einsatz. "In Coerde werden wir auch zukünftig dranbleiben."

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell