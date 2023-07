POL-MS: Verkehrsunfall auf der A31 - Fahrzeug überschlägt sich

Münster (ots) - Unbekannte sind am frühen Donnerstagmorgen (13.07.,00:30 - 04:51 Uhr) in zwei Büroräume am Hessenbusch eingebrochen. Gegen 00:30 Uhr deckten die Täter zunächst eine Überwachungskamera ab und versschafften sich Zugang zum Bürocontainer. Auch im Innenbereich deckten die Täter eine Überwachungskamera ab, öffneten einen Tresor und entwendeten Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter in ...

