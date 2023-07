Polizei Münster

POL-MS: Einbrüche am Hessenbusch - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Unbekannte sind am frühen Donnerstagmorgen (13.07.,00:30 - 04:51 Uhr) in zwei Büroräume am Hessenbusch eingebrochen.

Gegen 00:30 Uhr deckten die Täter zunächst eine Überwachungskamera ab und versschafften sich Zugang zum Bürocontainer. Auch im Innenbereich deckten die Täter eine Überwachungskamera ab, öffneten einen Tresor und entwendeten Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Zwischen 04:30 Uhr und 04:51 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zum Gelände eines Schrottplatzes. Im hinteren Bereich des Gebäudes schlugen diese eine Glastür ein und stiegen in das Innere ein. Hier durchsuchten sie das Gebäude nach Beute. Sie entwendeten Bargeld und versuchten zudem einen Tresor mit einem Winkelschleifer zu öffnen. Der Tresor hielt stand. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell