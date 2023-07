Polizei Münster

POL-MS: Auto erfasst Fahrradfahrerin - 54-Jährige leicht verletzt

Münster (ots)

Am Dienstagnachmittag (11.07.2023, 14:50 Uhr) ist ein 57-jähriger Autofahrer an der Kreuzung Von-Esmarch-Straße/Fliednerstraße mit einer Fahrradfahrerin zusammengestoßen. Der Fahrer des Renaults und die 54-jährige Fahrradfahrerin fuhren beide auf der Von-Esmarch-Straße stadteinwärts. Beim Abbiegevorgang in die Fliednerstraße nahm der 57-Jährige der Münsteranerin die Vorfahrt und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die Fahrradfahrerin stieß mit der Hinterseite des Wagens zusammen und fiel zu Boden. Sie verletzte sich leicht und wurde von Sanitätern in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

