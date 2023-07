POL-MS: Sicheres Reisen in den Ferien - Polizei informiert an Raststätte Münsterland Ost

Münster (ots) - Bereits am Montag (10.7.) haben Polizisten einen 22-jährgigen Tatverdächtigen festgenommen, der im Verdacht steht, über einen längeren Zeitraum am Servatiiplatz mit Marihuana und Kokain gedealt zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster ordnete ein Richter Untersuchungshaft gegen den Mann aus Guinea an. Kontakt für Medienvertreter: ...

