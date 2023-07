Polizei Münster

POL-MS: Diebstahlserie am Aegidiimarkt - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

In der Nacht auf Montag (09.07.2023 20:00 Uhr - 10.07.2023 10:30 Uhr) sind unbekannte Täter in zwei Restaurants am Aegidiimarkt eingebrochen. Sie verschafften sich zu beiden Restaurants mittels eines gekippten Fensters Zugang. Der erste Einbruch fiel dadurch auf, dass die beim Schließen des Restaurants geöffneten Fenster einige Zeit später verschlossen waren. Bislang konnte kein Diebesgut festgestellt werden. Im danebenliegenden Restaurant erbeuteten die Täter einen dreistelligen Geldbetrag und flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasserin: Marina Scheling

