POL-MS: Polizei ist Lage am Servatiiplatz bekannt - "Auf den erwartbaren Verdrängungseffekt reagieren wir mit den uns zur Verfügung stehenden gesetzlichen Instrumentarien" (Alexandra Dorndorf)

Münster (ots) - Ein bislang unbekannter Täter ist am frühen Samstagmorgen (8.7., 3:55 Uhr) in einen Kiosk am Inselbogen eingebrochen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge warf der Einbrecher die Glasscheibe des Kiosks ein und kletterte durch das Loch in die Räume. Diese durchsuchte er nach Wertvollem und verschwand anschließend mit bislang unbekannter Beute in einem Beutel. ...

