POL-MS: Alkoholisiert im Verkehr - Ein Unfall und zwei Polizeikontrollen

Münster (ots)

In der Nacht von Samstag (08.07.2023) auf Sonntag (09.07.2023) sind mehrere Verkehrsteilnehmer im Münsteraner Stadtgebiet durch Trunkenheit im Straßenverkehr aufgefallen. Eine alkoholisierte Rennradfahrerin stürzte am frühen Sonntagmorgen (00:45 Uhr) am Hansaring auf Höhe eines Supermarktes. Die 25-Jährige stieß während eines Überholvorgangs mit einem weiteren Radfahrer zusammen und verletzte sich leicht. Zudem beschädigte sie dabei einen parkenden Pkw. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille.

Bei einer Polizeikontrolle im Industrieweg am späten Samstagabend (23:35 Uhr) hielten Beamte den Fahrer eines E-Scooters an. Der Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,76 Promille. Ebenfalls Samstagabend (00:45 Uhr) wurde ein 26-jähriger E-Scooter-Fahrer am Ludgeriplatz angehalten, nachdem er den Beamten Schlangenlinien fahrend aufgefallen war. Auch er unterzog sich einem freiwilligen Atemalkoholtest. Dieser zeigte 2,42 Promille.

Die alkoholisierten Fahrrad- und E-Scooter-Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Verfasserin: Marina Scheling

