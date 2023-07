POL-MS: Auseinandersetzung am Servatiiplatz - 26-Jähriger durch Flasche verletzt

Münster (ots) - In der Nacht von Samstag (08.07.2023) auf Sonntag (09.07.2023) sind mehrere Verkehrsteilnehmer im Münsteraner Stadtgebiet durch Trunkenheit im Straßenverkehr aufgefallen. Eine alkoholisierte Rennradfahrerin stürzte am frühen Sonntagmorgen (00:45 Uhr) am Hansaring auf Höhe eines Supermarktes. Die 25-Jährige stieß während eines Überholvorgangs ...

