Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfall auf Roxeler Straße - 82-jährige Münsteranerin verletzt

Münster (ots)

Bei einem Unfall am Dienstagmittag (11.07.23, 12:38 Uhr) auf der Roxeler Straße zwischen einem Mercedes und einem Traktor wurde eine 82-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Die Mercedes-Fahrerin war in Richtung Münster unterwegs. Der Traktor fuhr stadtauswärts. Als die 82-Jährige den Traktor passierte, kam sie aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß mit ihrem Auto in die linke Hinterseite des Fahrzeugs. Aufgrund von leichten Verletzungen brachten Sanitäter die Frau in ein naheliegendes Krankenhaus. Der Fahrer des Traktors verletzte sich nicht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Für die Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten wurde die Roxeler Straße knapp zwei Stunden für den Autoverkehr gesperrt.

Verfasserin: Marina Scheling

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell