Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: beleidigt - bedroht - geschlagen + Verkehrsteilnehmer beobachten Unfallflucht und alarmieren Polizei

Fahrzeugführerin offenbar alkoholisiert + Unfallflucht in der Kochstraße

Friedberg (ots)

Weitere Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 16.02.2023:

+++

Friedberg: beleidigt - bedroht - geschlagen

Ein 17-Jähriger wurde am Mittwochnachmittag (15.02.2023) am Friedberger Bahnhof von einem 16-Jährigen beleidigt, mit einem Messer bedroht und geschlagen. Nun ermittelt die Wetterauer Kriminalpolizei und bittet in diesem Zusammenhang insbesondere mehrere namentlich nicht bekannte Zeugen, die eingegriffen- und dem Beschuldigten das Messer abgenommen haben sollen, sich unter Tel. 06031/6010 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Was war passiert?

Nach bisherigem Kenntnisstand war der Geschädigte gegen 15.15 Uhr an Gleis 1 auf dem ihm bekannten Beschuldigten getroffen, der ihn daraufhin beleidigte und mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. Als eine Bekannte schlichtend eingreifen wollte, soll der Beschuldigte dann ein Messer aus seiner Jackentasche hervorgeholt haben. Darauf wiederum waren weitere Zeugen aufmerksam geworden, die ihm das Messer schließlich abnahmen. Daraufhin soll der 16-Jährige in einen Zug in Richtung Friedrichsdorf gestiegen sein.

+++

Karben: Verkehrsteilnehmer beobachten Unfallflucht und alarmieren Polizei / Fahrzeugführerin offenbar alkoholisiert

Ein Verkehrsteilnehmer beobachte am Mittwochabend gegen 21.40 Uhr, wie ein weißer Chevrolet in Höhe der Dorfelder Straße 3 (OT Rendel) auf die Gegenfahrbahn geriet, gegen einen Pfosten stieß und einen am Fahrbahnrand geparkten Audi touchierte. Nach dem Unfall fuhr der stark beschädigte weiße Kleinwagen noch mehrere Hundert Meter weiter, bis die Fahrzeugführerin ihr Auto in der Klein-Karbener Straße schließlich anhielt, ausstieg und in einem Hinterhof verschwand. Eine alarmierte Polizeistreife konnte die aus dem Main-Kinzig-Kreis stammende 23-Jährige wenige Minuten später dank der Beobachtungen des Zeugen kontrollieren. festnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte mehr als 2 Promille an. Die Beschuldigte wurde zur Durchführung einer Blutentnahme vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Die Ordnungshüter leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 5000 Euro. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte die junge Frau die Wache wieder verlassen. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06101/5460-0 bei der Polizei in Bad Vilbel zu melden.

+++

Bad Nauheim: Unfallflucht in der Kochstraße

Nachdem ein anderer Verkehrsteilnehmer bereits in der vergangenen Woche in der Bad Nauheimer Kochstraße einen geparkten C-Klasse-Mercedes touchierte und dabei Schäden in vierstelliger Höhe hinterließ, ermittelt die Friedberger Polizei wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Im Zeitraum von Montag, 6.2., 19 Uhr bis Donnerstag, 9.2., 10 Uhr stand der schwarze Daimler Friedberger Kennzeichen in einer Parkbucht gegenüber der Hausnummer 2. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

+++

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell