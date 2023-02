POL-WE: Handtaschenraub - Kripo ermittelt nach Überfall auf Seniorin + Autofahrer missachtet Vorfahrt / Radfahrer stürzt + Kita durchsucht + Fahrradeigentümer gesucht!

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Butzbach: Handtaschenraub - Kripo ermittelt nach Überfall auf Seniorin

Nach einem Überfall auf eine 71-jährige Seniorin am Mittwochnachmittag in Butzbach ermittelt die Wetterauer Kriminalpolizei wegen schweren Raubes. Zeugen des Geschehens, werden gebeten sich bei den Ermittlern zu melden.

Gegen 15.20 Uhr war die Geschädigte zu Fuß, aus Richtung Bahnhof kommen, entlang der Taunusstraße unterwegs, als sie von einem Täter in Höhe der Einmündung "Am Bollwerk" plötzlich von hinten zu Boden gestoßen wurde. Am Boden liegend entriss ihr ein anderer ihre Handtasche. Anschließend rannten die beiden Räuber in Richtung "Am Bollwerk" und weiter in die Hermann-Jäger-Straße davon. Zeuginnen waren auf die flüchtenden Täter aufmerksam geworden, waren der leicht verletzten Seniorin zur Hilfe geeilt und hatten den Notruf gewählt. Mehrere Polizeiwagen fahndeten daraufhin nach den Kriminellen, konnten diese nach der Tat jedoch nicht mehr aufspüren. Den Angaben zufolge handelt es sich bei den beiden Unbekannten um zwei etwa 170 cm große und schlanke Männer mit dunklen Haaren im Alter von höchstens 30 Jahren. Einer war bekleidet mit dunkler Hose und dunkler Jacke. Der zweite hatte einen Schnurrbad und trug eine weiße Hose sowie eine dunkle Jacke.

Möglicherweise waren die beiden Beschuldigten im Rahmen ihrer Flucht weiteren Passanten begegnet. Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Bad Vilbel: Autofahrer missachtet Vorfahrt / Radfahrer stürzt

Am Mittwochabend gegen 19 UHr befuhr ein 52-jähriger E-Bike-Fahrer auf der Vilbeler Straße in Richtung Ortsmitte, als ihm ein aus der Dortelweiler Straße kommender Autofahrer die Vorfahrt nahm. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der Radfahrer sehr stark abbremsen, woraufhin er im Kreuzungsbereich stürzte und dabei Verletzungen erlitt. Das Auto fuhr davon. Der Verletzte begab sich nachhause, woraufhin Familienangehörige den Rettungsdienst verständigten, die den 52-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus brachten.

Die Polizei in Bad Vilbel ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet unter Tel. 06101/5460-0 um Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug sowie dessen Insassen. Wer hatte den Unfallhergang in Höhe der Freiwilligen Feuerwehr beobachtet?

Friedberg: Kita durchsucht

Einbrecher stiegen in der Nacht zu Donnerstag (16.2.23) in eine Kindertagesstätte in der Friedberger Kaiserstraße. Um in die Räumlichkeiten zu gelangen hatten die Kriminellen ein Fenster an der Gebäuderückseite aufgehebelt. Anschließend brachen sie im Inneren mehrere, weitere Türen auf und durchsuchten die Zimmer nach Wertsachen. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Der hinterlassene Schaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 1000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Bad Vilbel: Fahrradeigentümer gesucht!

Am vergangenen Wochenende wurde der Polizei ein scheinbar herrenlos zurückgelassenes Fahrrad gemeldet. Die Beamten stellten das grau/schwarze Mountainbike von Cube "Aim Allroad" erst einmal sicher. Nun bitten die Ermittler die rechtmäßigen Eigentümer, sich unter Tel. 06101/5460-0 auf der Wache in Bad Vilbel zu melden.

Ein Foto des sichergestellten Fahrrads gehört zur Meldung.

