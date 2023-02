Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Neue Sicherheitsberater für Senioren im Wetteraukreis begrüßt

Friedberg (ots)

Am Mittwoch, 08.02.23 begrüßte Kriminaloberrat Torsten Werner (kommissarischer Leiter der Polizeidirektion Wetterau) sieben neue Sicherheitsberaterinnen und -berater für Senioren in den Räumlichkeiten der Wetterauer Polizeidirektion in Friedberg.

Während der dreistündigen Veranstaltung wurden den zukünftigen Sicherheitsberaterinnen und -beratern nicht nur die Maschen und Tricks der Täter aufgezeigt, sondern auch einfache Mittel und Wege, wie sich jedermann einfach vor diesen schützen kann. Durch die Kriminalpolizeiliche Beraterin Sylvia Jacob erhielten die "Neuen" ausführliche Informationen und Infomaterial zu diesen Themen.

Zum Schluss der Veranstaltung stand für die Truppe noch eine Besichtigungstour durch die Räumlichkeiten der Polizeistation in Friedberg auf dem Plan. Deren Leiter, EPHK Christof Stark, gab hierbei Einblicke in die tägliche Arbeit der Friedberger Polizeibeamten.

Die täglichen Meldungen über Enkeltrickbetrüger, falsche Polizeibeamte oder WhatsApp-Betrüger zeigen, wie wichtig es ist, insbesondere ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger immer wieder über derartige Vorgehensweisen aufzuklären und zu informieren. Denn nur wer weiß, wie die Täter Vorgehen, fällt nicht so leicht auf deren Lügen herein und ist auch in der Lage, sich vor derartigen Straftaten zu schützen. Hierbei leisten die Sicherheitsberaterinnen und -berater einen wichtigen Beitrag, indem sie im Rahmen verschiedener Veranstaltungen kostenlose Vorträge zu diesem Thema anbieten. Die Sicherheitsberaterinnen und -berater arbeiten ehrenamtlich eng mit dem Seniorenbeirat des Wetteraukreises und dem Polizeipräsidium Mittelhessen zusammen, um die Senioren im Kreis über aktuelle Maschen und Vorgehensweisen Krimineller aufzuklären, welche sich oftmals speziell ältere Menschen als Opfer aussuchen.

Mit jeder Menge neuem Wissen und Informationsmaterial ausgestattet, werden die sieben "Neuen" zukünftig im Wetteraukreis unterwegs sein, um dieses an alle interessierten Bürgerinnen und Bürger weiterzugeben.

