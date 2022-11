Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte zünden BMW an - Velbert - 2211001

Mettmann (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige haben am frühen Dienstagmorgen (1. November 2022) in Velbert-Mitte einen BMW X5 in Brand gesteckt. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, verletzt wurde niemand. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Das war geschehen:

Gegen 4.10 Uhr alarmierten aufmerksame Zeugen Polizei und Feuerwehr zu einem Entstehungsbrand an der Mittelstraße. Aus einem auf Höhe der Hausnummer 2 geparkten BMW X5 drang Rauch. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten konnten den Entstehungsbrand löschen. Die Feuerwehr Velbert führte anschließend Nachlöscharbeiten durch. Verletzt wurde niemand. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung eingeleitet und ist auf der Suche nach Zeugen: Wer hat rund um den Brandort ungewöhnliche Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise auf möglicherweise tatverdächtige Personen geben? Die Wache in Velbert ist jederzeit unter der Nummer 02051 946-6110 erreichbar.

