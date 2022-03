Polizei Gütersloh

POL-GT: Gaststätteneinbruch an der Bahnhofstraße - Alkoholika gestohlen

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Bislang unbekannte Täter haben sich in der vergangenen Montagnacht (13.03., 23.00 Uhr - 14.03., 10.00 Uhr) gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte an der Bahnhofstraße verschafft.

Zunächst gelangten die Einbrecher durch einen Kellerschacht in das Gebäude. In der Folge drangen die Täter in den Schankraum ein und entwendeten ersten Erkenntnissen nach diverse Flaschen Whiskey.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

