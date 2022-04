Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Almenhof: Falsche Wasserwerker vermutlich mehrfach "aktiv"

MannheimMannheim - Almenhof (ots)

Neben einer 77-jährigen Seniorin (wir berichteten) wurde am vergangenen Dienstag zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr ein weiterer Senior Opfer vermeintlicher Handwerker im Bereich der Steubenstraße. Zwei bisher unbekannte Männer hatten an der Wohnung des 77-Jährigen geklingelt und sich unter Vorhalt eines Wasserschadens Zutritt in die Wohnung verschafft. Einer der beiden Männer hielt sich mit dem Senior im Badezimmer auf, währenddessen vermutlich der Zweite unbemerkt aus dem Schlafzimmer Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro entwendete. Das Fehlen des Schmucks stellte der Mann am Abend fest und vertraute sich dann seiner Ehefrau an, welche zum Zeitpunkt der "Reparatur" durch den angeblichen Handwerker nicht in der Wohnung war.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: 1. Etwa 30 - 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß, etwa 140 kg schwer, südeuropäischer Phänotyp. Der Mann soll dunkles, kurzgeschnittenes Haar und einen Vollbart gehabt haben. Er soll von korpulenter, untrainierter Statur gewesen sein und eine blaue Jacke, sowie darunter ein Hemd getragen haben.

2. Ebenfalls 30 - 35 Jahre alt, ca. 160 - 165 cm groß, ca. 140 kg, ebenfalls korpulent und untrainiert. Auch der zweite Täter voll südeuropäischen Phänotyps gewesen sein und braunes, kurzes Haar gehabt haben. Der Mann soll eine grau/beige Jacke mit gerafftem Bund getragen haben.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau bittet Zeugen, die Personen auf welche die Beschreibung zutrifft beobachtet, oder selbst Opfer geworden sind, sich unter der Rufnummer 0621 83397-0 zu melden. Ob es sich um dieselben Täter handelt, die auch der 77-Jährigen Schmuck entwendeten ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

