Polizei Münster

POL-MS: Nach versuchtem Raub im Supermarkt - 75-Jährige versucht mit Rollator zu entkommen

Münster (ots)

Eine 75-jährige Münsteranerin hat am Mittwochabend (12.07., 18:35 Uhr) versucht, mehrere Tiefkühlprodukte aus einem Supermarkt an der Westhoffstraße zu entwenden und anschließend mit ihrem Rollator zu flüchten.

Die 75-Jährige hatte die Ware in ihrem Rollator versteckt und versucht, diese unbemerkt zu entwenden. Als die Dame vom Kassierer des Supermarktes angesprochen wurde, wollte sie das Geschäft mit ihrem Rollator samt Diebesgut verlassen. Eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter hinderten die Frau am Entkommen. Daraufhin schlug die 75-Jährige mit ihrer Hand in Richtung der Mitarbeiter und versuchte diese mit ihrem Rollator beiseite zu stoßen.

Als sich dann mehrere Kunden in den Weg stellten, wartete die Frau auf das Erscheinen der Polizei.

Die Münsteranerin erwartet nun eine Strafanzeige.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell