POL-DN: 21-Jährige von der Fahrbahn abgekommen: Schwerverletzt

Titz (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit von Dienstag (20.06.2023) auf Mittwoch (21.06.2023) in einen Getränkemarkt in der Heinrich-Gossen-Straße ein. Nach Angaben eines 30-jährigen Mitarbeiters des Marktes schlugen die Einbrecher zwischen 20:10 Uhr (Dienstag) und 06:30 Uhr (Mittwoch) zu. In dieser Zeit durchrennten die Unbekannten ein Zaunelement und verschafften sich so Zutritt zu dem Lagerplatz. Hier entwendeten ...

