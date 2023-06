Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher kamen über Tag

Düren / Titz (ots)

Gleich zwei sogenannte Tageswohnungseinbrüche vom Dienstag (20.06.2023) beschäftigen derzeit die Kriminalpolizei Düren.

In Titz-Höllen drangen bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Rosenweg ein. Sie nutzten hierzu in der Zeit zwischen 12:15 Uhr bis 13:10 Uhr die kurze Abwesenheit der Bewohner und drangen in das Objekt ein. Hier entwendeten sie einen dreistelligen Eurobetrag. Zeugen teilten den Hausbewohnern mit, dass sich im Tatzeitraum zwei weibliche Personen in Tatortnähe aufgehalten haben, die wie folgt beschrieben werden können:

- etwa 20 Jahre alt - eine bekleidet mit einem langen Kleid - eine bekleidet mit einer kurzen Hose und T-Shirt

Im Dürener Stadtteil Derichsweiler drangen am Dienstag in der Zeit zwischen 10:20 Uhr und 11:30 Uhr derzeit noch Unbekannte in ein Wohnhaus am Martinusplatz ein. Im inneren wurden mehrere Räume durchwühlt und ein niedriger, fünfstelliger Eurobetrag entwendet.

In beiden Fällen bittet die Polizei weiter Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten und oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell