Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Werkzeuge und Arbeitsmaschinen aus Laderaum gestohlen

Babenhausen (ots)

Kriminelle hatten es in der Nacht zum Mittwoch (7.6) auf einen weißen Kleinbus in der Hügelstraße, auf Ecke der Straße 'Hessenring', abgesehen. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Laderaum des Autos, aus dem sie Werkzeuge sowie Arbeitsmaschinen mitgehen ließen. Was genau gestohlen wurde ist unbekannt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit der zuständigen Kriminalpolizei 21/22 aus Darmstadt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell