POL-DADI: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Eppertshausen (ots)

Am Mittwoch (30.05.2023) gegen 19:24 Uhr fuhr in der Nieder-Röder-Straße ein bisher unbekannter Audi-Fahrer gegen den geparkten Mazda eines 30-Jährigen aus Eppertshausen und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Ein Zeuge konnte beobachten wie ein grauer Audi in "SUV"-Bauweise zunächst eine Vollbremsung hinlegte, danach aus nicht ersichtlichem Grund rückwärts gegen den Mazda stieß und anschließend die Nieder-Röder-Straße weiter in Richtung Hauptstraße davonfuhr. Der flüchtige Audi hat Teile seines roten rechten Rücklichts am Unfallort verloren und müsste einen frischen Schaden am linken Heckbereich aufweisen. Am Mazda entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 3.000 EURO.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Audi geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Dieburg unter der 06071-96560 zu melden.

