64689 Grasellenbach/ Hammelbach (ots) - In der Nacht von Montag, 29.05.2023, 22:30 Uhr auf Dienstag, 30.05.2023, 11:00 Uhr kam es im Hiltersklinger Weg in Grasellenbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein parkendes Fahrzeug wurde vermutlich von einem vorbeifahrenden Fahrzeug am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Zurzeit befindet sich am Tatort eine Baustellenampel. Vermutlich hat der Unfallverursacher beim Zufahren ...

