Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

64689 Grasellenbach/ Hammelbach (ots)

In der Nacht von Montag, 29.05.2023, 22:30 Uhr auf Dienstag, 30.05.2023, 11:00 Uhr kam es im Hiltersklinger Weg in Grasellenbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein parkendes Fahrzeug wurde vermutlich von einem vorbeifahrenden Fahrzeug am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Zurzeit befindet sich am Tatort eine Baustellenampel. Vermutlich hat der Unfallverursacher beim Zufahren auf die Ampel den dort parkenden Pkw beschädigt und sich dann unerlaubt vom Unfallort entfernt. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 1500EUR. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Wald-Michelbach unter unten angegebener Telefonnummer in Verbindung zu setzen.

