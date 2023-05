Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Rüttelplatte und Verdichtungsramme von Ladefläche entwendet

Babenhausen (ots)

Eine Rüttelplatte und eine sogenannte "Verdichtungsramme" haben Diebe in der Nacht zum Dienstag (29.-30.5.) von der Ladefläche eines Lastwagens entwendet. Zum Zeitpunkt der Tat stand das Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Aschaffenburger Straße. Für den Abtransport ihrer Beute dürften die Täter arbeitsteilig vorgegangen und ein Fahrzeug verwendet haben. Das Kommissariat 41 in Dieburg ermittelt und nimmt Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Beute unter der Rufnummer 06071/96560 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell