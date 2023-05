Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Selbstbedienung falsch verstanden

Polizei ermittelt nach versuchtem besonders schweren Fall des Diebstahls

Darmstadt (ots)

Am frühen Sonntag (28.5.) haben sich Kriminelle gewaltsam Zugang zu einem Selbstbedienungsladen am Strahringerplatz verschafft und versucht, Ware zu entwenden. Weil sie mutmaßlich bei ihrem Vorhaben gestört wurden, ließen sie ihr Stehlgut außerhalb des Marktes zurück und flüchteten. Das Kommissariat 21/22 ermittelt und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell