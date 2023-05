Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Mehre Autos beschädigt

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Pfungstadt (ots)

Mindestens neun zerkratzte Autos in der Justusstraße, sind der Polizei am Montag (29.5.) von Zeugen gemeldet worden. Diese hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigungen eingeleitet und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Nach ersten Erkenntnissen wird die Tatzeit auf den Zeitraum zwischen Donnerstag (25.5.) und Sonntagnachmittag (28.5.) datiert. Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die der Aufklärung der Taten dienlich sind, wird gebeten, sich bei der Polizei in Pfungstadt zu melden (Rufnummer 06157/95090).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell